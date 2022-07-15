При пессимистичном сценарии будут выявлять до четырёх тысяч больных в сутки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Атырауская область перешла в "красную" зону: в регионе растет число зараженных COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время доклада на брифинге в СЦК министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният озвучила прогноз по заболеваемости COVID-19 на ближайшие три месяца.
- При пессимистичном сценарии максимальное зарегистрированных случаев составит до 4 000 больных в сутки, при реалистичном сценарии - до 2 400 случаев в сутки, при оптимистичном сценарии – до 1 000 случаев в сутки, - сказала Гиният.
Таже в ходе брифинга главный врач страны сообщила, что пересмотрена методика составления матрицы эпидситуации по COVID-19. Сейчас, по новой методике, все регионы находятся в «зелёной» зоне.