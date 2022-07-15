Ими будут прививать беременных женщин и детей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в ходе брифинга в СЦК сказала, что в стране имеются 1 630 930 доз вакцин. Из них 329 тысяч доз QazVac, почти 1.2 млн - Sinopharm, 106 500 - Pfizer. К осени Минздрав планирует закупить около 300 тысяч доз Pfizer. Их используют для вакцинации беременных женщин и детей. Напомним, срок годности имеющихся доз вакцины Pfizer в Казахстане продлили.