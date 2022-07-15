Заболеваемость в городе пошла вверх. Однако по новой матрице оценки эпидситуации, мегаполис находится «зелёной» зоне, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Алматы перешёл в «жёлтую» зону, а первого марта уже в «зелёную». Первого марта МВК сообщила, что 28 февраля в мегаполисе зарегистрировали 94 случая инфицирования. При этом третьего июля выявили 91 заражённого, но Алматы перешёл в «жёлтую» зону. Главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова пояснила, что старая методика расчёта предполагала расчёт не за день, а за семь дней.
- Оценка эпидемиологической ситуации по предыдущей матрице складывалась из двух показателей: показатель заболеваемости на 100 тысяч населения среднесуточная за 7 дней и показатель репродуктивности (так называемое число R - число контактных лиц, которых в среднем заражает один больной - прим. автора). В марте мы шли вниз, заболеваемость снижалась. И при том же количестве заболевших R была ниже и Алмата перешла в «зелёную» зону. Сейчас же ситуация наоборот, заболеваемость выше и показатель R выше единицы, поэтому переход в «жёлтую» зону, - пояснила Есмагамбетова.
Однако методику составления матрицы эпидситуации по COVID-19 пересмотрели в Казахстане. Сейчас все регионы находятся в «зелёной» зоне.