Труп женщины был изуродован во время следственных действий сотрудников полиции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». У трупа пропало пол-лица в Уральске: полицейские прокомментировали ситуацию Иллюстративное фото из архива "МГ" 14 июля в межрайонном суде по уголовным делам ЗКО озвучили приговор по делу об убийстве девушки. Тогда судья Бакыт Ермаханов отметил, что вынес частное постановление в отношении сотрудников департамента полиции ЗКО, которые вели следственные действия после обнаружения трупа. Согласно показаниям эксперта, при первоначальном осмотре у трупа лицо было целым, но во время работы сотрудников дверь была открыта. Возможно, голодная собака подсудимого откусила пол-лица убитой. На лице потерпевшей остались следы зубов. Сегодня, 15 июля, в пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что по факту ведётся служебное расследование в отношении ответственных лиц. По итогам виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.