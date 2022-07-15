- У моей мамы было двое детей от первого брака, я и старший брат. И ещё один сын от другого мужчины. Вот мой брат воспитывался у папы, а я до восьми лет жила с мамой. В один день мама мне сказала: собирайся, за тобой пришёл отец, побудешь у него и потом я тебя заберу. Тогда я увидела папу впервые. В то время отец отбывал наказание в колонии-поселения, меня забрал туда же. Пробыла с ним там один год, а потом он привёз меня к своим родителям. Дедушка с бабушкой воспитывали меня в строгости, нельзя было гулять, приводить друзей, с кем-то общаться. Не сказала бы, что у меня было счастливое детство. В общем сидела дома и учила уроки. Конечно, благодарна им за то, что была сытой и одетой, - сквозь слезы поделилась воспоминаниями женщина.

- Я очень долго плакала, всё время спрашивала: где мама? Мне говорили не совсем приятные вещи о ней и четко отвечали: она тебя бросила! А когда исполнилось 11 лет, мне показали её свидетельство о смерти и сказали, что её больше нет. Для меня это было большим ударом, как жить, если я больше никогда не увижу свою маму? Дома не было ни одной фотографии с ней, всё уничтожили. С тех пор тема о маме была под запретом. Несмотря на то, что она вела не совсем правильный образ жизни, могла меня оставить одну дома и исчезнуть на пару дней, мне всё равно всегда хотелось к маме. Все жизнь её не хватало, всегда вспоминала и плакала. Смотрела, как за другими в школу приходит мама, а у меня её не было. Обидно, - говорит Любовь.

- Молодость, глупость, хотелось самостоятельности. Первый муж гулял, по-разному бывало, вот и развелась. Потом встретила ещё одного мужчину, вышла за него замуж и живем с ним до сих пор. Уже прошло 17 лет. У нас родились двое прекрасных дочерей. Есть своя семья, всё хорошо. Бабушка с дедушкой еще живые, помогаю им по возможности, сажаю рассаду им на даче. С отцом тоже общаюсь, - рассказывает Любовь.

- Конечно, я сначала в это не поверила. При первом нашем телефонном разговоре мы обе ревели в трубку. Она просила прощения и говорила, что всю жизнь думала о нас, о детях. Рассказала, что уехала в Россию, там познакомилась с мужчиной и 25 лет назад вышла за него замуж. Сейчас его не стало и мама выживает без средств к существованию, нет документов, пенсии и пособий по инвалидности. Попросила меня помочь восстановить ей документы, - пояснила Любовь Клейменова.

- Мне всё равно, что скажут, что подумают, это моя мама и я хочу быть с ней. Я всю жизнь жила в надежде увидеть её ещё хотя бы один раз. Маму никто и никогда не заменит, - со слезами на глазах произнесла Любовь.

- Он тоже мечтает увидеть маму. Мы с ним потерялись на 13 лет и вот снова поддерживаем связь, - сказала Любовь. - Это счастье, когда находишь родных.

- Вере необходимо сделать запрос из России в ЗАГС Уральска через сотрудников миграционной службы. Служба должна сделать протокол опознания. Необходимо сначала аннулировать её смерть (это может сделать свёкор Веры Чернояровой в судебном порядке), а уже потом мы сможем восстановить её свидетельство о рождении. И только после полученных необходимых справок по месту жительства она сможет пересечь границу, приехать в Уральск и восстановить остальные документы, - пояснили в ЗАГСе.

- Я столько раз пыталась вернуть детей, мне их не отдавали. Потом потеряла все надежды и уехала к своей матери в Россию, там встретила мужчину и вышла за него замуж. Мне так стыдно, я не оправдываю себя и свои поступки. Я всегда боялась испортить жизнь детям своим появлением. И сейчас понимаю, что для них я только обуза. Но плачу и жду нашей встречи, - сказала Вера.

Вера Черноярова и её дочь Любовь Клейменова. Фото предоставлено Любовь Клейменовой. Любовь Клейменова помнит лишь отрывки из своего тяжёлого детства. Женщина делится, что жила, как в заточении, мечтая о маминой ласке, заботе и тёплых руках. Последний проведённый день со своей мамой Верой Чернояровой остался в памяти навсегда: было лето, жаркий день, она гуляла на улице.Также в памяти женщины всплывают картины, что к дедушке и бабушки приходили родственники по материнской линии её забрать, но те её не отдавали.Женщина рассказала, что свидетельство о смерти мамы сделал опекун-дедушка. Сначала оформил её как без вести пропавшую, потом через суд сделал свидетельство о смерти. Так Любовь до 17 лет жила с дедушкой и бабушкой. Закончила школу, пошла учиться на программиста. На первом курсе сбежала из дома, поспешно вышла замуж за первого встречного, лишь бы избавиться от заточения. Родила сына, вскоре развелась и вернулась снова к отцу и его родителям, но уже с грудным ребёнком на руках.Сейчас Любови уже 36 лет. Совсем недавно на её телефон раздался звонок, это была соседка её «покойной» матери. Как выяснилось, она жива, правда ослепла и живет в России в Саратовской области без каких-либо документов.Женщина рассказала, что по фотографиям узнала свою мать. Она ничуть не изменилась, всё те же черты лица, лишь только сильно постарела. Любовь не держит никакой обиды на мать и мечтает забрать её к себе в семью.У мамы Любови остался младший сын Володя, он воспитывался в детском доме. Сейчас живёт в Алматы, его Любовь нашла в социальных сетях после разговора с мамой.Любовь Клейменова просит помочь ей восстановить документы своей мамы и встретиться с ней. Редакция обратилась в ЗАГС Уральска (отдел регистрации актов гражданского состояния), там действительно сохранились данные о Вере Чернояровой. По данным ведомства, она рождена в Уральске 14 декабря 1966 года. Также имеются данные о смерти по решению суда от 4 июня 2001 года.Мы дозвонились до Веры Чернояровой и поговорили с ней. Женщина дрожащим голосом сказала, что всю жизнь сожалела о своём поступке.Женщина говорит, что сейчас она осталась без жилья. Документы у неё сгорели и она их так не восстановила. Всю жизнь проработала неофициально. Сейчас нуждается в операции на глаза. На некоторые вопросы журналистов она сама не находит ответа.