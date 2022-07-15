Любовь Клейменову в восемь лет забрали от матери, а спустя два года показали свидетельство о её смерти. С тех пор женщина воспитывалась у отца и его родителей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Вера Черноярова и её дочь Любовь Клейменова. Фото предоставлено Любовь Клейменовой.
Любовь Клейменова помнит лишь отрывки из своего тяжёлого детства. Женщина делится, что жила, как в заточении, мечтая о маминой ласке, заботе и тёплых руках. Последний проведённый день со своей мамой Верой Чернояровой остался в памяти навсегда: было лето, жаркий день, она гуляла на улице.
- У моей мамы было двое детей от первого брака, я и старший брат. И ещё один сын от другого мужчины. Вот мой брат воспитывался у папы, а я до восьми лет жила с мамой. В один день мама мне сказала: собирайся, за тобой пришёл отец, побудешь у него и потом я тебя заберу. Тогда я увидела папу впервые. В то время отец отбывал наказание в колонии-поселения, меня забрал туда же. Пробыла с ним там один год, а потом он привёз меня к своим родителям. Дедушка с бабушкой воспитывали меня в строгости, нельзя было гулять, приводить друзей, с кем-то общаться. Не сказала бы, что у меня было счастливое детство. В общем сидела дома и учила уроки. Конечно, благодарна им за то, что была сытой и одетой, - сквозь слезы поделилась воспоминаниями женщина.
Также в памяти женщины всплывают картины, что к дедушке и бабушки приходили родственники по материнской линии её забрать, но те её не отдавали.
- Я очень долго плакала, всё время спрашивала: где мама? Мне говорили не совсем приятные вещи о ней и четко отвечали: она тебя бросила! А когда исполнилось 11 лет, мне показали её свидетельство о смерти и сказали, что её больше нет. Для меня это было большим ударом, как жить, если я больше никогда не увижу свою маму? Дома не было ни одной фотографии с ней, всё уничтожили. С тех пор тема о маме была под запретом. Несмотря на то, что она вела не совсем правильный образ жизни, могла меня оставить одну дома и исчезнуть на пару дней, мне всё равно всегда хотелось к маме. Все жизнь её не хватало, всегда вспоминала и плакала. Смотрела, как за другими в школу приходит мама, а у меня её не было. Обидно, - говорит Любовь.
Женщина рассказала, что свидетельство о смерти мамы сделал опекун-дедушка. Сначала оформил её как без вести пропавшую, потом через суд сделал свидетельство о смерти.
Так Любовь до 17 лет жила с дедушкой и бабушкой. Закончила школу, пошла учиться на программиста. На первом курсе сбежала из дома, поспешно вышла замуж за первого встречного, лишь бы избавиться от заточения. Родила сына, вскоре развелась и вернулась снова к отцу и его родителям, но уже с грудным ребёнком на руках.
- Молодость, глупость, хотелось самостоятельности. Первый муж гулял, по-разному бывало, вот и развелась. Потом встретила ещё одного мужчину, вышла за него замуж и живем с ним до сих пор. Уже прошло 17 лет. У нас родились двое прекрасных дочерей. Есть своя семья, всё хорошо. Бабушка с дедушкой еще живые, помогаю им по возможности, сажаю рассаду им на даче. С отцом тоже общаюсь, - рассказывает Любовь.
Сейчас Любови уже 36 лет. Совсем недавно на её телефон раздался звонок, это была соседка её «покойной» матери. Как выяснилось, она жива, правда ослепла и живет в России в Саратовской области без каких-либо документов.
- Конечно, я сначала в это не поверила. При первом нашем телефонном разговоре мы обе ревели в трубку. Она просила прощения и говорила, что всю жизнь думала о нас, о детях. Рассказала, что уехала в Россию, там познакомилась с мужчиной и 25 лет назад вышла за него замуж. Сейчас его не стало и мама выживает без средств к существованию, нет документов, пенсии и пособий по инвалидности. Попросила меня помочь восстановить ей документы, - пояснила Любовь Клейменова.
Женщина рассказала, что по фотографиям узнала свою мать. Она ничуть не изменилась, всё те же черты лица, лишь только сильно постарела. Любовь не держит никакой обиды на мать и мечтает забрать её к себе в семью.
- Мне всё равно, что скажут, что подумают, это моя мама и я хочу быть с ней. Я всю жизнь жила в надежде увидеть её ещё хотя бы один раз. Маму никто и никогда не заменит, - со слезами на глазах произнесла Любовь.
У мамы Любови остался младший сын Володя, он воспитывался в детском доме. Сейчас живёт в Алматы, его Любовь нашла в социальных сетях после разговора с мамой.
- Он тоже мечтает увидеть маму. Мы с ним потерялись на 13 лет и вот снова поддерживаем связь, - сказала Любовь. - Это счастье, когда находишь родных.
Любовь Клейменова просит помочь ей восстановить документы своей мамы и встретиться с ней.
Редакция обратилась в ЗАГС Уральска (отдел регистрации актов гражданского состояния),
там действительно сохранились данные о Вере Чернояровой. По данным ведомства, она рождена в Уральске 14 декабря 1966 года. Также имеются данные о смерти по решению суда от 4 июня 2001 года.
- Вере необходимо сделать запрос из России в ЗАГС Уральска через сотрудников миграционной службы. Служба должна сделать протокол опознания. Необходимо сначала аннулировать её смерть (это может сделать свёкор Веры Чернояровой в судебном порядке), а уже потом мы сможем восстановить её свидетельство о рождении. И только после полученных необходимых справок по месту жительства она сможет пересечь границу, приехать в Уральск и восстановить остальные документы, - пояснили в ЗАГСе.
Мы дозвонились до Веры Чернояровой и поговорили с ней. Женщина дрожащим голосом сказала, что всю жизнь сожалела о своём поступке.
- Я столько раз пыталась вернуть детей, мне их не отдавали. Потом потеряла все надежды и уехала к своей матери в Россию, там встретила мужчину и вышла за него замуж. Мне так стыдно, я не оправдываю себя и свои поступки. Я всегда боялась испортить жизнь детям своим появлением. И сейчас понимаю, что для них я только обуза. Но плачу и жду нашей встречи, - сказала Вера.
Женщина говорит, что сейчас она осталась без жилья. Документы у неё сгорели и она их так не восстановила. Всю жизнь проработала неофициально. Сейчас нуждается в операции на глаза. На некоторые вопросы журналистов она сама не находит ответа.
