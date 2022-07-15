Министр экологии предложил ввести компенсации фермерам за испорченные сайгаками посевы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО численность сайгаков достигла 800 тысяч голов. Как будут решать проблему фермеров? Фото из архива "МГ" На заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сказал о необходимости провести глубокие научные исследования по комплексной оценке экосистем в ареале популяций сайгаков.
- В этом году Институт зоологии подавал заявку в министерство науки и высшего образования на проведение исследований в рамках программно-целевого финансирования на 2022-2024 годы. Однако проект был отклонён. В этой связи просим поручить министерствам науки и высшего образования, финансов рассмотреть возможность выделения финансирования данных исследований с этого года, - обратился к премьер-министру Брекешев.
До проведения этих исследований необходимо рассмотреть вопрос компенсации ущерба сельхозтоваропроизводителям. Напомним, в конце июня Минэкологии заявило о необходимости сокращения поголовья сайгаков уральской популяции на 80 тысяч. По словам министра, они вытаптывают пастбища и земли сельхозтоваропроизводителей. 14 июля президент Токаев объявил выговор министру экологии. В том числе и за неудовлетворительное регулирование популяции сайгаков.