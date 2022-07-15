- В сети была запущена петиция с требованием запретить «Базз Лайтер» в Казахстане, собравшая 35 тысяч подписей. «Против» высказались лишь около 4 тысяч пользователей. По информации акиматов, сразу в нескольких регионах были поданы заявки на митинги. В адрес министерства и местных исполнительных органов поступали многочисленные обращения граждан. Не учитывать данные настроения значит игнорировать голоса простых граждан нашей страны. Ведь именно для этого и создавались инструменты открытого правительства, - написал министр в Facebook.

- Мы как министерство не даём этическую оценку таким сюжетным линиям, если они не противоречат законам, однако игнорировать общественное мнение мы также не можем... Министерством были проведены неоднократные консультации с официальным прокатчиком кинокартины на территории Казахстана. Были даны определённые рекомендации. Запрета на показ не было. Однако прокат фильмов – это бизнес. И бизнес всегда учитывает риски, в том числе трудно прогнозируемые последствия, - говорится в публикации.

14 июля, в день выхода на широкие экраны, министр культуры Даурен Абаев сообщил, что прокат «Базз Лайтера» на территории Казахстана осуществляться не будет . Многие звёзды и блогеры подвергли критике такое решение министерства. 15 июля Абаев заявил, что министерство не запрещало показ.По его словам, возмущение граждан вызывает не поцелуй, а сам факт присутствия в фильме «фабулы однополой любви, скреплённой семейными узами и потомством, как жизненной нормы».Заканчивается пост словами о том, что «было принято решение не запускать фильм в прокат». Журналисты Vlast пишут, что министерство культуры и спорта выдаёт компаниям прокатное удостоверение на каждый фильм и их работа находится в прямой зависимости от госоргана. К слову, сегодня запущена петиция за возврат мультфильма «Базз Лайтер». Её с начала дня поддержали 8 300 человек. Тем временем известный казахстанский кинокритик опубликовал отрывок той самой сцены. Фильм он посмотрел в Грузии.

«Базз Лайтер» является ответвлением франшизы «История игрушек». Мультик покажет историю происхождения вымышленного лётчика-испытателя и космонавта, на котором была основана фигурка Базза Лайтера. Космонавт, оказавшись на враждебной планете со своим командиром и командой, пытается найти путь домой через пространство и время, одновременно сталкиваясь с угрозой безопасности Вселенной.

