Заместитель акима области Игорь СТЕКСОВ заявил об этом на встрече с крупными хлебопекарными предприятиями региона, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1 ноября замакима области провел встречу с владельцами хлебопекарен по вопросу цены на хлеб 1 сорта, входящего в перечень социально-значимых продовольственных товаров. На встрече присутствовали ИП «Антипов», ИП «Попков», ИП «Доценко», а также мукомольные предприятия – АО «Желаевский КХП» и ТОО «Белес Агро». По итогам встречи установлено, что текущая цена на муку I сорта 95-96 тенге, имеющейся в достаточном количестве на мукомольных предприятиях вполне достаточно для поддержания цены на хлеб I сорта на текущем уровне, то есть 70 тенге за 1 булку. Предприятия однозначно заверили, что повышения цены на хлеб не планируют. Кроме того, касательно публикации от лица «Хлебозавод №1», что «все предприятия готовятся к повышению цены» не соответствует действительности и была опровергнута руководством хлебопекарен. - Цена сохраняется на уровне 70 тенге. Никто не имеет право спекулировать на уровне жизни населения нашей области, а тем более говорить от лица других предприятий. По отдельным фактам, при наличии необоснованного повышения цены и сговора, будем проводить проверки и привлекать к ответственности в рамках Закона! - подчеркнул Игорь СТЕКСОВ. В пресс-службе акимата заявили, что в отношении пекарен, которые все же повысили цены на хлеб, будет проводится проверка. Если она признает, что повышение цены было необоснованным, то в отношении предприятия будут приниматься меры. Напомним, 1 ноября все магазины "Хлебзавод №1" продают хлеб из муки высшего сорта по 100 тенге. Покупатели возмущены повышением цен. Директор предприятия "Хлебзавод №1" Валерий НОВОПОЛЬЦЕВ заявил, что они до последнего пытались удержать прежние цены. Однако в связи подорожанием муки, топлива, оберточных материалов и в связи с отсутствием субсидий предприятие было вынуждено повысить цены на весь ассортимент хлеба. Хотя в октябре  этого года, в хлебопекарнях города заговорили, что цена на хлеб может вырасти из-за подорожания муки, однако в управлении сельского хозяйства ЗКО заявили, что предпосылок к повышению цены нет. 2 октября в Правительстве РК прошло селекторное совещание под председательством премьер-министра РК Бакытжана САГИНТАЕВА, на котором аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что хлеб и мука дорожать не будут.        