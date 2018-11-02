В Актобе десятки жителей 1 ноября скандалили перед городским центром детского и юношеского творчества, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Люди против того, что центр вслед за детскими садами собираются отдавать в частные руки. Как выяснилось, на городской сессии маслихата чиновники отдела образования вышли с соответствующим предложением. - Что это за новость, передавать детские государственные учреждения бизнесменам? Они завтра в любом случае станут поднимать стоимость. А мы сейчас платим всего по 3 600 тенге за кружок. Это очень приемлемая цена. Понятно же, что частникам невыгодно будет таких «клиентов» держать. Мы категорически против, чтобы нас в доверительное управление передавали!  - возмущалась Серкайша Альпиева. Директор центра тоже не согласна с решением чиновников. Альфия Нигматуллина считает, что центр необходимо оставить на государственном обеспечении. Тем более, здание является историческим памятником, которое входит в реестр объектов, охраняемых государством. - Это прозвучало на сессии маслихата. Может быть, из-за большой нагрузки на бюджет города это делается. Хотя я верю, надеюсь, что все-таки не отдадут, - комментирует ситуацию директор центра детского и юношеского творчества актобе Альфия Нигматуллина. В самом отделе образования пока хранят молчание. Обещают объяснить ситуацию в ближайшее время. Напомним, в конце октября родители дошколят устроили скандал из-за передачи детских садов в доверительное управление. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА