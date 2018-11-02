8 702 640 77 99

Мероприятие организовано при поддержке областного управления по вопросам молодежной политики. Главная цель благотворительного бала - оказание помощи общественному фонду «Атырау. Маленькая страна», работа которого заключается в лечении и реабилитации детей с повреждением головного мозга. Отметим, расширенную танцевальную программу в благотворительном вечере представят 150 дебютантов, в их числе и атырауский паралимпиец Ерлан Казиев. - О благотворительном вечере я узнал из социальных сетей, когда был на соревнованиях в Индонезии. Цель моего участия - внести свою лепту в общее дело, оказать благотворительность. Не хотел отставать от других молодых людей, поэтому тоже буду танцевать в паре со своей партнершей. Я приглашаю всех атыраусцев присоединиться Гранд бал состоится 7 ноября в ресторане «Салтанат Сарайы», в 18. 30 гости пройдут по красной дорожке, затем в 19.00 начнется само торжество. Стоимость билета - 15 000 тенге, который можно будет приобрести на сайте www.kassir.kz.Камила МАЛИК