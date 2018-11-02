В департаменте по охране общественного здоровья ЗКО заявили, что ведут постоянный мониторинг за качеством воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пресс-секретарь департамента охраны общественного здоровья ЗКО Жансая Хамзина сообщила, что Уральским городским управлением охраны общественного здоровья ДООЗ ЗКО проводится еженедельный мониторинг за качеством водопроводной воды, подаваемой для населения города Уральска в рамках меморандума, заключенного с ТОО «Батыс Су Арнасы». - По результатам проведенного санитарно-эпидемиологического мониторинга качества водопроводной воды по г.Уральск всего было отобрано 242 пробы воды, несоответствие было выявлено в 5 пробах (2,1%). На санитарно-химические показатели было отобрано 249 проб воды, несоответствийх не выявлено, - рассказала Жансая Хамзина. По всем выявленным несоответствующим пробам Уральским городским управлением охраны общественного здоровья направлены соответствующие рекомендации ТОО «Батыс Су Арнасы» на промывку, очистку и дезинфекцию водопроводной сети. После всех проведенных мероприятий, по контрольным точкам,  при повторном отборе проб несоответствия не выявлены. Напомним, руководство ТОО "Батыс су арнасы" заявило о том, что их сооружения находятся в предаварийном состоянии. Необходима реконструкция и строительство новых водоочистных сооружений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    