Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі обратился к сотрудникам компании с видеообращением, посвящённым вопросам производственной безопасности.
В своём выступлении руководитель подчеркнул, что безопасность - это базовое право каждого работника и абсолютный приоритет, не допускающий компромиссов ради планов и сроков.
Отдельный акцент сделан на ответственности руководства за создание безопасных условий труда.
Обращение является важным шагом в формировании производственной культуры компании.