Махамбет Абисатов объяснил ситуацию с убийствами чрезмерным усердием полицейских. Они вменяли казахстанцам более тяжкие преступления, нежели те совершали, сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Премьер-министр РК Бакытжан САГИНТАЕВ раскритиковал выступление начальника ДВД Актюбинской области Махамбета АБИСАТОВА. Он прервал его доклад на заседании правительства.

- Я вас перебью. Я вам задал конкретные вопросы. Вы нам предоставили радужные отчёты. Акимат помогает, всё делается. В то же время в вашей области особо тяжких преступлений более 48%. Почему? – сказал Бакытжан САГИНТАЕВ на заседании правительства РК.

Махамбет АБИСАТОВ заявил, что по убийствам, по особо тяжким преступлениям вопрос стоит в завышении квалификации.

- У нас 20 фактов преступлений, которые должны квалифицироваться как злостное хулиганство и причинение телесных повреждений со смертельным исходом. Мы завышаем объём квалификации, потом при направлении в суд эти дела переквалифицируются. По большому счёту мы нарушаем конституционные права наших граждан, вменяем более тяжкие составы преступлений, чем они совершили на самом деле, – ответил полицейский.

Далее премьер-министр уточнил являются ли воровство, кражи и грабежи завышением квалификации.

- Это связано с тем, что в прошлом году по сравнению с 2016 годом у нас наблюдалось снижение преступности на 31%. В текущем году у нас небольшой рост идёт на 6,8% в целом по преступности. В первую очередь за счёт краж чужого имущества, – пояснил Махамбет АБИСАТОВ.

Сагинтаеву ответ не понравился, и он заметил, что работа полиции не должна зависеть от непонятных факторов.

- У вас же не связано, как в сельском хозяйстве, с погодными условиями. Один год хорошая погода – урожай хороший, другой год – нехорошая. Не от этого же зависит ваша работа. Если вы смогли на 30% снизить за один год, то надо эти темпы дальше продолжить, – заявил Бакытжан САГИНТАЕВ.

Начальник ДВД попытался объяснить, что динамика преступности колеблется, как маятник. - Полицейские службы тоже работают во всех регионах, но в других регионах таких показателей нет, – заключил премьер.