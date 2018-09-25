Сегодня, 25 сентября, на площадке региональной службы коммуникаций прошла пресс-конференция с участием руководителя департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Болата ИСАКОВА. Как выяснилось, с начала года было сокращено 44 государственных служащих. Стоит отметить, что в данный момент по республике более 70% государственных услуг оказывается в электронном формате. А в ближайшие 2-3 года более 90% всех государственных услуг будут оказываться в электронном формате. Остальные 10% услуг будут оказываться населению методом одного окна. - Здесь тоже будет значительное сокращение. Сотрудники будут освобождаться от этой работы и, соответственно, будут и сокращения. Но это право будет принадлежать руководителям государственных органов в соответствии с указом главы государства, - заявил Болат ИСАКОВ. Также руководитель департамента госслужбы по ЗКО отметил, что любое сокращение не должно сказаться на эффективности работы госоргана, которые должны исполнять свои функции в полном объеме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.