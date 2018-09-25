25 сентября на площадке региональной службы коммуникаций прошла пресс-конференция с участием акима Каратобинского района Жаната АСАНТАЕВА. В ходе брифинга аким района рассказал о социально-экономическом развитии района. Как стало известно, на сегодняшний день развитию частного предпринимательства также уделяется особое внимание. На 1 августа 2018 года по району зарегистрировано 667 субъектов частного предпринимательства, в том числе функционирующие – 615. -На сегодняшний день по району объем произведенной продукции и оказанных услуг составляет 2 млрд 321 млн тенге. В данных субъектах частного предпринимательства работают 785 человек. На 1 августа 2018 года если зарегистрировано 667 субъектов, 78 из них созданы в текущем году. В них созданы рабочие места для 78 человек, - заявил Жанат АСАНТАЕВ. Выяснилось, что в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» 2 предпринимателя из Каратобинского района выиграли государственные гранты для организации и реализации проектов на сумму 3,7 млн тенге. - Один из них – индивидуальный предприниматель «Ахметов» стал обладателем гранта в сумме 2,2 млн тенге для открытия токарного цеха. На сегодняшний день ведутся работы по закупке необходимого оборудования. Открытие цеха планируется до конца года, планируется создание 1 нового рабочего места. Второй проект - ТОО «Kazecoproduct» Жусандойского сельского округа выиграл грант по проекту биогумус в сумме 1,5 млн тенге. На сегодняшний день закуплено необходимое оборудование, планируется запустить проект до конца года, - сообщил аким района. Жанат АСАНТАЕВ также отметил, что развитие предпринимательства - это создание новых трудовых мест для населения. Так, в текущем году по району было запланировано охватить активными мерами занятости 998 человек, на 1 сентября было охвачено 904 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.