Аким ЗКО Нариман Турегалиев отметил, что в Сырымском, Теректинском, Каратобинском, Бурлинском районах области произошло подтопление жилых домов. В результате эвакуировали около четырёх тысяч человек, половина из которых – дети.

Для пострадавших от наводнения организовали оперативно-эвакуационные пункты.

Глава региона подчеркнул, что в пяти трансграничных реках, берущих начало в соседней РФ, повышается уровень воды. В результате повышается уровень воды в реках Караозен и Сарыозен, которые идут в Казталовский и Жангалинский районы. В этих районах усилили меры безопасности.

— По данным специалистов, уровень воды превысил самый высокий показатель, который наблюдался в области 30 лет назад. Река Чаган и Деркул в Уральске достигла опасного уровня. Также увеличивается объем воды в реке Урал. В связи с этим, сохраняется опасность паводков в Уральске, в Теректинском районе и районе Байтерек, — пояснил аким ЗКО.

Кроме того, произошли паводки в селе Подстепное близ города Уральска. В настоящее время откачивают воду, расширяют водопропускные трубы, огораживают грунтом.