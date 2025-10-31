По данным РГП «Казгидромет», дождь. Утром на западе, севере области туман. Ночью +8 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области облачность. Дождь. Днём +15. Ночью +8 градусов тепла. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
В Актюбинской области облачно. На западе, севере, в центре области дождь. Утром на западе, севере области туман. Днём +12 градусов, ночью +2. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере, юге области дождь. Температура воздуха днём составит +20 градусов, ночью +8. Ветер северо-западный: 20 м/с.