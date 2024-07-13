Пропавших в Уральске детей нашли в автобусе по пути в Актобе

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, в городской отдел полиции поступило сообщение, что пропали трое несовершеннолетних детей, младшей из которых всего четыре года.

- Незамедлительно к розыску были ориентированы все службы и подразделения департамента полиции ЗКО и приграничные области. В результате розыскных мероприятии полицейским совместно с сотрудниками полиции ДП Актюбинской области удалось найти пропавших детей в одном из автобусов на территории Актюбинской области. Предварительно, дети решили уехать к своему отцу, который находился в другой области. В настоящее время все пропавшие дети возвращены матери. Они в полном порядке, - говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

Полицейские напоминают об ответственности родителей за жизнь своих детей.

- За допущение таких фактов предусмотрена ответственность согласно Законодательству Республики Казахстан, - пояснили в полиции.



