Мероприятие было организовано при поддержке мажилиса Парламента РК, министерства энергетики РК, а также крупных нефтегазовых операторов. Сегодня местное содержание является стратегическим вопросом для Республики Казахстан, и имеет решающее значение не только для нефтегазовой отрасли Казахстана, но и для экономики страны в целом.

- В прошлом году доля казахстанского содержания только на Тенгизском месторождении составила 70%, что является самым высоким показателем за последние восемь лет. Кроме того, за последние 30 лет на развитие местного содержания на Тенгизе было инвестировано около 50 миллиардов долларов в местные компании, и нам приятно видеть, как с каждым годом растет количество товаров местного производства, - рассказал спикер форума Кевин Лайон.

В рамках проводимой работы по локализации производства товаров, три Оператора организовали выставку в формате «Дней открытых дверей». Цель данной выставки - предоставить отечественным товаропроизводителям возможность наглядно продемонстрировать образцы оборудования и материалов, закупаемых на крупнейших месторождениях.



