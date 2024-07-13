12 июля акция «Таза Қазақстан» и марафон "Добрых дел" прошла в четырех районах Западно-Казахстанской области и в городе Уральск.

- Основная цель акции "Таза Қазақстан" — привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды и вовлечение молодежи в экологические инициативы. Мы стремимся улучшить состояние окружающей среды и воспитать ответственное отношение к природе. В Уральске мы организовали уборку парков и набережной реки Урал, посадку деревьев, установили информационные стенды и провели мастер-классы по сортировке отходов. Участвовало более 200 человек, включая студентов, школьников и жителей города. Планы на будущее: регулярное проведение таких акций, расширение географии мероприятий, привлечение большего числа участников и работа над образовательными программами для повышения экологической грамотности населения, - говорит председатель молодежного общественного объединения «Ғасыр» Болатбек Сахиев.

К слову, акция проходит и в районах области.

- Мы стремимся создать культуру ответственного отношения к природе и вовлечь жителей в активные экологические действия. В городе Аксай Бурлинского района мы организовали уборки общественных мест, посадку деревьев, установку урн для раздельного сбора мусора и семинары о сохранении экологии. В мероприятиях приняли участие около 200 человек, включая волонтеров, школьников, студентов и жителей города.В будущем планируем проводить подобные акции, расширить число участников, проводить образовательные программы и сотрудничать с бизнесом и другими НПО для улучшения экологической ситуации в регионе, - рассказывает председатель НПО из Аксая.

По данным организаторов акции, на сегодняшний день в санитарных работах, организованных с апреля 2024 года, приняли участие более 131 тысячи жителей, более 3 тысяч учреждений и предприятий, около 74 тысяч частных дворов. Убраны территории 231 парка и сквера, высажено более 48 тысяч различных саженцев деревьев. Проведена уборка на территории 1221 социального объекта и 525 историко-культурных памятников. В экологическом месячнике задействовано 1197 единиц техники, вывезено 49 307 тонн мусора.



В конце июля планируется провести акцию "Таза жағалау", целью которой является очистка берегов рек и водоемов от мусора. Эта инициатива направлена на восстановление экосистем водных ресурсов и предотвращение загрязнения водоемов бытовыми и промышленными отходами. В августе состоится акция "Таза ауыл", направленная на улучшение санитарного состояния сельских населенных пунктов. В рамках этой акции будут проведены массовые уборки в селах, а также мероприятия по благоустройству и озеленению сельских территорий. В сентябре пройдет акция "Таза аула", которая будет направлена на улучшение состояния дворовых территорий в городах и селах. В рамках этой акции жители будут призваны убрать мусор, посадить деревья и кустарники, а также принять участие в конкурсах на лучший двор.

Также планируется очистить от мусора русла рек и территории, пострадавшие от паводка. Эти мероприятия помогут улучшить экологическую обстановку в регионе и повысить уровень экологической культуры среди населения.