Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев вручил сотрудникам коммунальных служб региона ключи от 58 единиц спецтехники. 20 единиц спецтехники отправятся в районы области, а остальная часть останется на балансе ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания». К слову, это техника, необходимая для работы сферы коммунальных услуг, как автокран, кран-манипулятор, передвижная электротехническая лаборатория, автогидроподъемник, автобус и другие.

- В рамках исполнения поставленных главой государства задач по модернизации электрических сетей, для ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» приобретено 58 единиц техники. С целью развития сферы коммунальной деятельности, государство уделяет большое внимание укреплению материально-технической базы коммунальных хозяйств и предприятий, обновляется техника. На это направление из местного бюджета выделено 1,9 млрд тенге. Жилищно-коммунальная деятельность - одна из самых важных и необходимых отраслей для жителей региона. Ежедневно потребляемая электроэнергия, питьевая вода, эксплуатация канализационных сетей и другие блага становятся возможными благодаря работникам коммунальной отрасли, - сказал глава региона Нариман Турегалиев.

Как отметили в акимате, по области из года в год увеличивается количество спецтехники, используемой в медицинских, полицейских, коммунальных и других учреждениях. Не так давно лесное хозяйство региона пополнилось 32 новыми тракторами, в прошлом году был приобретен 81 автомобиль для медицинской отрасли, в департамент по чрезвычайным ситуациям - 46, в департамент полиции - 149 единиц (в этом году - 17 единиц) техники.



