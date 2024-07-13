По информации Национального центра тестирования, прием документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта начался 13 июля и продлится до 24 июля. Заявление для участия в конкурсе можно подать через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал «Электронного правительства».

- Всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе, на обучение граждан Казахстана из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством Республики Казахстан - 3903 грантов. Также для обучения молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов выделено 5000 целевых грантов, в том числе для выходцев из Атырауской области – 1500 грантов, Мангистауской – 2000, Туркестанской – 600, Абайской – 300, г. Шымкент – 300, Жетысуской – 300, Улытауской – 300 грантов по следующим направлениям подготовки: педагогические науки, математика и статистика, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, - говорится в сообщении ведомства.

Для абитуриентов из отдаленных регионов в вузах будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс.

Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта, а также список виртуальных приемных комиссий вузов можно посмотреть на сайте Национального центра тестирования.