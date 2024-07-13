В июле 2024 года на телефон руководителя одной из организаций города Актобе, через мессенджер WhatsApp позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками комитета национальной безопасности, национального банка и департамента полиции, сообщает Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, звонящие сообщили женщине, что на ее имя мошенники оформили 10 онлайн-кредитов в разных банках, и для их аннулирования необходимо ей самой оформить кредиты и направить деньги на безопасный счет. Актюбинка выполнила все их условия: оформила на себя кредиты в трех банках на общую сумму около 14 миллионов тенге. Кроме этого, заняла у родственников 5,5 миллиона тенге. После перечислила всю сумму в размере более 19 миллионов тенге на банковские счета, указанные мошенниками. Только через два дня актюбинка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

– Еще раз напоминаем гражданам, что сотрудники компетентных органов не звонят через мессенджер WhatsApp, не просят сообщить по телефону личные данные и скачать приложения на телефон, не требуют оформить разные кредиты и перевести им деньги, – отмечает руководитель отдела киберпола ДП Актюбинской области Галина Стырличук.







