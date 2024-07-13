Как рассказали в пресс-службе областного суда ЗКО, 15 апреля 2024 года был подписан Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Так, наказания по правонарушениям, посягающих на права личности, были ужесточены.

- По данной категории уголовных правонарушений в Казталовском районном суде было рассмотрено уголовное дело по части 1 статьи 109-1 УК РК "Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью". Согласно материалам дела, подсудимый находясь в своем доме в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись на замечания законной супруги, ударил ее рукой по лицу, причинив физическую боль. Согласно заключения экспертизы у потерпевшей имеются ссадины и кровоподтеки на лице. В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью, потерпевшая просила наказать подсудимого в соответствии с законом, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговором суда сельчанин признан виновным и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 40 часов.

Приговор суда не вступил в законную силу.