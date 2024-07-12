Гроза, шквал и пыльная буря: погода на 13 июля в Западном Казахстане

По данным РГП "Казгидромет", 13 июля на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный 9-14, ночью на севере, востоке, в центре области порывы до 15-20 м/с, на севере, востоке, юге, в центре области временами порывы до 23-28 м/с. На юго-западе, юге, юго-востоке, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем +24 градуса, ночью +17.

В восточной половине Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. На востоке, севере, юге области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный порывы до 15-20, на востоке, севере, юге области 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. Днем ожидается +30 градусов, ночью +21.

13 июля в Актюбинской области ночью на севере, востоке, днем на юге ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, западе, юге области порывы до 15-20 м/с., высокая пожарная опасность. Днем +27 градусов, ночью +18.

На севере, востоке Мангыстауской области ожидаются гроза, днем град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, в центре области 15-20, временами порывы до 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32 градуса, ночью +25.