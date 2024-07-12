Но их текущее количество сильно уступает развитым странам – чуть более 40 тысяч человек. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

По последним данным в Казахстане средняя номинальная зарплата составляет 382 279 тенге. Однако такие суммы получают не все работники. Так, помимо средней номинальной зарплаты существуют и другие показатели, например, модальная, которая показывает самую распространенную зарплату в стране. В 2023 году она была равна 81 133 тенге. То есть большинство работников получали именно эту сумму. При этом доходы среднего класса также оказались невысокими – от 295 тыс. до 788 тыс. тенге.

Между тем, аналитики UBS подготовили доклад Global Wealth Report 2024 в котором помимо прочих экономических показателей, сообщается количество долларовых миллионеров в разных странах.

Так, в Казахстане насчитывается 44 307 долларовых миллионеров. Больше всего в мире богатых людей живет в США – 21 951 319 человек, а на втором месте, с сильным отставанием, находится Китай – 6 013 282 человек. Третье место досталось Великобритании – 3 061 553 человек. В соседней России насчитывается 381 726 долларовых миллионеров.

Примечательно, что в рейтинге Казахстан расположился на третьем месте по прогнозному росту количества миллионеров. Аналитики ожидают, что до 2028 года в стране будет насчитываться уже 60 874 долларовых миллионеров, то есть на 37% больше, чем в 2023 году. С таким показателем страна уступила только Турции (рост 43%) и Тайваню (рост 47%). Для сравнения, прогнозируется, что в России количество миллионеров к 2028 году вырастет только на 21%, а в Великобритании вообще уменьшится на 17%.

В целом же, согласно данным аналитиков, лучше всего в мире живут жители региона EMEA, который охватывает Европу, Ближний Восток и Африку (сюда же входит и Казахстан). Здесь уровень благосостояния на одного взрослого человека составляет чуть более 166 тысяч долларов. Следом идет Азиатско-Тихоокеанский регион (156 тыс. долларов), а замыкают рейтинг жители обеих Америк (146 тыс. долларов). Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане в 2020 году насчитывалось 304 богатых человека, а у каждого из которых активы превышают 50 млн долларов. К 2026 году их количество может увеличиться вдвое и продолжить расти в дальнейшем.