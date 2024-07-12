В Атырау задержали мужчину, который распространял синтетические наркотики, сообщает Polisia.kz.

— 28 июня сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно сотрудниками кинологического центра в одном из домов по проспекту Азаттык задержали 37-летнего мужчину, который занимался распространением синтетических наркотиков, — сообщили на сайте Polisia.kz.

При обыске у него выявили около тысячи доз альфа-PVP стоимостью 8 миллионов тенге. Выяснилось, что злоумышленник хотел получить легкую прибыль, занимаясь сбытом, покупкой и хранением психотропных веществ в особо крупном размере через рекламу в Telegram.

