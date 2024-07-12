Уже 15-го июля в Алматы состоятся общественные слушания по итогам рабочей группы по рассмотрению петиции "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации", где возможно будет поставлена точка в разрешении данного спора.

Между тем, как заметил глава казахстанского Кабмина Олжас Бектенов: "Казахстанский автопром, кто бы что ни говорил, много противников есть и критиканов, казахстанский автопром состоялся. Он будет дальше развиваться".

Премьер-министр подчеркнул, что правительство намерено всемерно поддерживать отечественный автопром. Очевидно, что поддерживать машиностроительную отрасль в целом, и в частности автомобилестроение является важным направлением для каждого государства.

- Во-первых, таким образом, государство поддерживает обеспечение стабильной работой граждан.

- Во-вторых, автомобильная промышленность, с точки зрения производства, способствует расширению налогооблагаемой базы и доходов государственного бюджета.

- В третьих, автомобилестроение помогает развитию вспомогательных отраслей промышленности, а также финансово-кредитных организаций.

Наконец, если рассматривать вопрос с точки зрения потребления, то значение автомобилестроения тесно связано с развитием транспортного комплекса страны, отраслей инфраструктуры.

В последние годы в мировой экономике, и в частности в автомобильной промышленности, происходят стремительные процессы. И здесь у Казахстана действительно есть все шансы поднять свою автомобилестроительную отрасль на новые уровни. Но прежде, давайте взглянем на то, как в Казахстане развивался автопром.

Краткий обзор

Автомобильная промышленность Казахстана началась с выпуска первого автомобиля "НИВА" в 2003 году. Тогда объемы производства насчитывали всего несколько тысяч единиц (пик в 2010 г. – 4 тыс. ед.). Основную часть авторынка страны занимал импорт.

Согласно данным Агентства по статистике, по итогам года автомобильный парк РК увеличился на 7,8%, до 1 млн 471 тыс. 472 единиц, из них 223 тыс. 63 грузовых автомобилей, 1 млн 148 тыс. 754 — легковых, 38 тыс. 264 — специальных и 61 тыс. 391 автобусов.

В 2010 году были подписаны первые соглашения с предприятиями о промышленной сборке моторных транспортных средств. Однако данная мера не показала свою высокую эффективность, но стала отправной точкой для принятия государством конкретных мер по стимулированию автомобильной отрасли: налоговые преференции, введение утилизационного сбора, внедрение программ льготного кредитования и лизинга, поддержание экспорта отечественной продукции, а также запуск программы промкооперации.

Данные меры привели к привлечению на казахстанский автомобильный рынок первых инвесторов – компания "СМС–JAC Motors" — стратегического партнера ТОО "СарыаркаАвтоПром". Затем на рынке появились такие крупные игроки как: Daewoo, Hyundai, IVECO, ANKAI, КамАЗ и другие.

В 2013 году, согласно данным автопроизводителей в Казахстане объем производства легковых автомобилей составил 37 471 ед., а также 2 290 ед. грузовой техники. Таким образом, совокупный выпуск легковых автомобилей в 2013 г вырос на 96% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, рост производства грузовых автомобилей увеличился на 31%. (Таблица 1)

Впрочем, до 2016-2017 гг. автомобильный рынок находился в длительной стагнации. Вот таким образом выглядит динамика роста доли казахстанских авто на рынке. (Гистограмма 1). Чтобы поддержать авторынок, в 2015 году в Казахстане инициировали программу льготного автокредитования. С возвращением интереса покупателей, в 2017 году автопроизводство стало восстанавливаться (19,6 тыс. единиц) и в 2019 году превысило рекорд 2014 года. Однако полноценный подъем начался лишь в 2021-2022 гг.

По итогам 2020 года рост объема производства отечественного машиностроения составил 16,6%, в денежном выражении около 1,4 трлн тенге. В период с января по октябрь 2020 года увеличение объемов производства произошло в следующих секторах машиностроения:

• автомобилестроение на 54%;

• железнодорожное машиностроение в 1,9 раза;

• сельхозмашиностроение (трактора, жатки, комбайны) на 44%;

• электротехническое машиностроение на 3%

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития динамика роста производства в отечественной машиностроительной отрасли продолжает сохраняться. Отрасль привлекает инвестиции. Так, в марте 2020 г. в Костанае началось производство автомобилей Chevrolet. А в Алматы был запущен цех сварки и окраски на новом заводе Hyundai. Общий объем инвестиций составил более 28 млрд тенге.

В 2021 году уже было произведено 63 559 единиц техники на сумму 499,2 млрд тенге.

По данным Министерства национальной экономики РК по итогам 9 месяцев 2021 года рост ВВП составил 3,4%. Положительная динамика продолжает сохраняться в машиностроительной отрасли (+22,8%), треть которой по-прежнему за автомобилестроением.

По данным Бюро по национальной статистики, совокупная стоимость выпущенной продукции автопрома оценивается в 499 269 млн тенге, на 32,6% больше результатов 9 месяцев 2020 года (376 387 млн тенге). Объем производства выглядит следующим образом:

• легковые автомобили – 55 016 ед. (+30,8%),

• грузовая техника – 6 971 ед. (+32,1%),

Кроме того, выпущено 872 автобуса, 489 прицепов и полуприцепов и 211 единиц прочей специализированной техники и др.

При этом на "СарыаркаАвтоПром" приходится более половины всех произведенных автотранспортных средств. Костанайский завод увеличил производство до 38 309 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов (+46,8%). Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 19 585 автомобилей. В Семипалатинске СемАЗ произвел 3 155 ед. коммерческой техники (+58,9%). В Кокшетау "КАМАЗ Инжиниринг" выпустил 1 115 грузовиков (+43,1%), алматинский Hyundai Trans Auto произвел 586 коммерческих автомобилей (+68,9%), Daewoo Bus Kazakhstan произвел 207 ед. техники (-39,6%). Новый завод QazTehna в городе Сарань, Карагандинской области выпустил 143 автобуса Yutong.

В пятерке самых популярных брендов: Chevrolet (23 556 ед.), Hyundai (19 643 ед.), Kia (6 871 ед.), JAC (4 488 ед.) и GAZ (3 149 ед.).

По итогам 2022 года общее производство автомобилей превысило 113 тыс. автомобилей.

Прорывной год

В 2023 году, по информации "Қазақстанның Автокөлік Одағы" производство автомобилей выросло на 30,2% и достигло 148,9 тысяч единиц. В денежном выражении производство достигло 1,8 трлн тенге.

При этом по данным Союза, лидирующую позицию по автопроизводству занимает костанайский завод Allur, здесь в 2023 году было произведено 90,2 тыс. автомобилей – на 28,8% больше, чем годом ранее.

Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan увеличил производство на 31,3% до 48,9 тыс. автомобилей, СемАЗ в Семее нарастил производство на 53,6% до 3,8 тыс. единиц, QazTehna в Сарани – на 217,1% — до 1,8 тыс. единиц коммерческой техники, Daewoo Bus Kazakhstan в Семее произвел 609 единиц техники (+190%).

На двух предприятиях зафиксировано небольшое снижение производства – на кокшетауском "КАМАЗ Инжиниринг" оно снизилось на 7,5% — здесь выпустили 1,4 тыс. грузовиков, на алматинском Hyundai Trans Almaty – на 2,6% — завод произвел чуть меньше 1тыс. единиц коммерческой техники.

В настоящее время в Казахстане строится еще несколько крупных автозаводов, в числе которых будущий завод Kia в Костанае и завод китайских автопроизводителей в Алматы.

В целом, по данным Бюро нацстатистики, на 1 сентября 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 5,09 млн автотранспортных средств. Из них:

• 88%, или 4,47 млн, приходится на легковые автомобили,

• 10% – на грузовые автомобили (507,5 тыс.),

• 2% – на автобусы (105,5 тыс.).

По сравнению c аналогичным периодом 2022 года число легковых автомобилей в Казахстане выросло на 16,5%. Наибольший рост – на 41,4% – зафиксирован в Туркестанской области. Также высокий показатель – в Актюбинской (на 34,8%) и в ЗападноКазахстанской областях (на 30,5%).

При этом прирост количества легковых автомобилей в стране составил 14,4%, что явилось лучшим результатом за последние 10 лет. (Гистограмма 2)

При этом доля личных авто, начиная с 2013 года вплоть до 2022 года, сохранялась в коридоре 94,4%-94,6%. Лишь в 2023 году она достигла 95%.

По данным Бюро национальной статистики, на сентябрь 2023 года обеспеченность населения легковыми автомобилями в личной собственности составила 22,5 автомобиля на 100 человек. Для сравнения: в США показатель составляет 90,8 (2023 год), в Европе – 57 (2021), а в соседней России – 39,5 (2022). Близкие к Казахстану показатели имеют Гватемала – 23,7 (2020), Гондурас – 22 (2020 год) и Китай – 22,1 (2022).

За пять с половиной лет уровень автомобилизации в стране вырос на 1,47 единицы, или на 6,6%. Он довольно заметно снизился в 2019 и в 2022 годах, но за период с января по сентябрь 2023 года заметно вырос, отмечают аналитики Freedom Holding Group, проводившие не так давно свои исследования по автомобильному рынку Казахстана.

Таким образом, следует вывод, что автомобильный рынок в Казахстане находится на стадии активного развития. И хотя в целом Казахстан характеризуется низким уровнем автомобилизации населения (на 1000 человек приходится на данный момент 200–220 автовладельцев, для сравнения: в соседней России данный показатель равен 300), все же сформированный рынок с высокой конкуренцией и понятными правилами ведения бизнеса, где не нужно создавать спрос и изобретать какие-то способы продаж, оценивается аналитиками как весьма перспективный.

В целом устойчивый рост автомобильного производства в Казахстане связан с рядом факторов:

• доверием со стороны мировых производителей и соответственно привлечением инвестиций в отрасль;

• увеличением объема собственных производств;

• активная поддержка со стороны государства и как следствие рост интереса к отечественным авто у населения.

Меры государственной поддержки

Как уже было отмечено выше, государство применяет меры по стимулированию автомобильной промышленности. В своем Послании Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 г. Касым-Жомарт Токаев поставил конкретную задачу, заключающуюся в обеспечении машиностроительных предприятий Казахстана качественным и доступным сырьем, во избежание практики отечественных машиностроителей закупающих сырье из-за рубежа. По словам Токаева, реализация поставленной задачи должна сопровождаться строительством заводов, которые будут обеспечивать потребности в 700-800 тысяч тонн металла ежегодно.

Меры государственной поддержки регламентируются в Дорожной карте по развитию машиностроения на 2019-2024 годы, включающей:

• налоговые преференции;

• внедрение программ льготного кредитования и лизинга;

• поддержка экспорта продукции;

• финансовая и сырьевая поддержка;

• обеспечение квалифицированными кадрами.

При этом, одним из важных результатов реализации данной дорожной карты является:

• разработка Закона РК "О промышленной политике";

• создание Фонда развития промышленности.

Следующей немаловажной мерой государственной поддержки является внедрение программы льготного автокредитования и льготного лизинга.

Немаловажным моментом является и Программа по автокредитованию. Согласно исследованию Freedom Holding Gr. большинство автовладельцев – 67,8% – приобрели машину, оплатив сразу всю стоимость покупки. Услугами кредитования воспользовались 29,7% опрошенных. Среди тех, кто приобретал автомобиль в кредит, большинство делали это без первоначального взноса (26,7%). У трети опрошенных он составлял до 20% от стоимости автомобиля. Каждый десятый покупатель авто в кредит внес больше половины суммы в качестве первоначального взноса. Более половины заемщиков погасили автокредиты досрочно или в срок (54,2%). Выполнили свои обязательства, но с просрочкой 2,6% респондентов. Хотя конечно есть и те, кто испытывает трудности с погашение автокредита. Среди них 24,6% опрошенных приходится экономить, а 15,4% – больше работать и подрабатывать. Не могут выплачивать вовремя 5,4% автовладельцев.

Подводя итог, стоит отметить, что автомобильная промышленность играет значительную роль в национальной экономике страны. Ее потенциал и стратегические ориентиры определяются ролью автомобильного транспорта в экономике в целом, хотя бы потому, что автомобильная промышленность оказывает влияние на научно технически прогресс и является индикатором платежеспособности и уровня жизни населения. Что касается непосредственно Казахстана, то одна из особенностей отечественной автомобильной промышленности заключается в выборе курса по созданию эко-транспорта. К примеру, были выпущены и запущены отечественные электроавтобусы. Кроме того, развитию автомобильной индустрии способствуют: снижение потребления горючего за счет использования новых видов топлива; использование новых конструкционных материалов

диверсификация модельных рядов по качеству, стоимости и целям.

Источник: https://cronos.asia/












