В Алматы под председательством премьер-министров Казахстана и Узбекистана Олжаса Бектенова и Абдуллы Арипова состоялось 21 заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, сообщается на сайте primeminister.kz.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки. Сообщается, что на Казахстан и Узбекистан приходится 57% всей торговли в Центральной Азии. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил 4,5 миллиарда долларов, за четыре месяца этого года объем превысил 1,2 миллиарда долларов.

Промышленная кооперация предусматривает реализацию 69 проектов на сумму 3,1 миллиарда с созданием более 14,7 тысяч рабочих мест. На сегодня уже успешно реализованы 12 совместных проектов на сумму 217 миллионов долларов с созданием порядка 4,5 тысячи рабочих мест. В настоящее время реализуются 3 инвестиционных проекта на 178 миллионов долларов. Одним из крупных проектов является электрометаллургический завод с мощностью 500 тысяч тонн стальной продукции в городе Тараз.

— Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Перед нашими правительствами главами двух государств поставлена задача по доведению в среднесрочной перспективе объема взаимной торговли до 10 миллиардов долларов. В данном направлении мы заинтересованы в наращивании торговли в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, а также повышении уровня промышленной кооперации, — подчеркнул Олжас Бектенов.

В свою очередь Абдулла Арипов отметил, что взаимоотношения между Казахстаном и Узбекистаном в последние годы стремительно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. При этом имеется огромный потенциал для их дальнейшего укрепления.

— Позитивный рост наблюдается во всех сферах. Это полностью отвечает интересам наших братских народов. Несомненно, важным фактором такого высокого уровня партнерства являются дружеские и доверительные отношения между главами наших государств. Уверен, что сегодняшняя встреча и достигнутые договоренности придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству, — отметил Абдулла Арипов.

Итогом заседания стало подписание протокола 21-го заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Также на сайте сообщается, что товарооборот Казахстана и Узбекистана за 5 лет вырос на 29,5%, составив 4,4 миллиарда долларов. Экспорт отечественных товаров увеличился на 56,9%: с 2 миллиардов до 3,1 миллиарда. Импорт за рассматриваемый период уменьшился на 9,1% и в 2023 году составил 1,3 миллиарда.