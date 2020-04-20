Стационары открыли в Таскалинском районе, так как основной поток заболевших идёт именно оттуда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

- С пограничного пункта «Таскала» обычно и проходят заражённые жители ЗКО, работающие в РФ. Всех госпитализируют в стационар. В основном болезнь проходит без симптомов, а Covid-19 у них выявляется лишь при лабораторной проверке, — рассказал Мухамгали Арыспаев.

Всего в ЗКО зарегистрировано 63 случая заболевания коронавирусом.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 20 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1735, вылечились 401 человек, умерли - 19. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин .

По словам главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, 82% из всех случаев заболеваний коронавирусом в ЗКО были зарегистрированы у прибывших.