- Примерно через час в полицию позвонила мать 1997 года рождения и сообщила, что у неё пропал ребёнок. Полицейские нашли её, освидетельствовали на предмет употребления алкоголя, поставили на учёт как неблагополучную семью. Сведений об отце ребёнка нет, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay В дежурную часть пятимесячного ребёнка принесла прохожая. По словам женщины, нетрезвая мать малыша ушла, оставив плачущего младенца на уличной скамейке. Ребёнка осмотрели педиатры и поместили в Дом малютки.Дело рассмотрит Комиссия по защите прав несовершеннолетних. Только с их разрешения женщине возможно дадут забрать малыша.