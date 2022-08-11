В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили о задержании серийного вора, который специализировался на краже двухколёсного транспорта. Подозреваемый 1993 года рождения прибрал к рукам 19 велосипедов. Последнее преступление он совершил в ночь на 26 июля в микрорайоне Нурсая. После него мужчину задержали. Ему инкриминируют статью «Кража».