У мужчины случились судороги в воде, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Молодой мужчина утонул, делая селфи в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что спасателей вызвали в 12:43 десятого августа. Мужчина 2003 года рождения прибыл на озеро Движок в районе посёлка Аксогым с шестью друзьями. Во время купания в неустановленном для этого месте у него начались судороги. Мужчина утонул, его тело спасатели нашли спустя шесть часов.
- С начала купального сезона на территории области утонуло 15 человек. Основные причины их гибели - купание в нетрезвом состоянии и недооценка собственных сил, - отмечают в департаменте.
В начале августа сообщалось, что с первого июня на водоёмах страны утонули 140 человек, из них 49 детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.