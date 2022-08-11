- Причины несчастных случаев в данной отрасли - это недостатки в обучении безопасным приёмам труда, неудовлетворительная организация производства работ, грубая неосторожность пострадавшего и эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования. Погибли три работника бюджетных организаций, где нечастные случаи произошли из-за ДТП и воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей, - отметил Асылулан Досжанов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" За семь месяцев 2022 года в области зарегистрированы 33 несчастных случая, связанные с производством. В том числе - три групповых. По данным руководителя управления по инспекции труда ЗКО Асылулана Досжанова, всего пострадало 39 человек, из них 20 человек с тяжёлым исходом, девять человек получили травмы в групповых несчастных случаях и 10 человек погибли. Пять человек погибли на предприятиях строительной отрасли. Четыре рабочих упали с высоты, один - из-за обрушения.В сельскохозяйственной отрасли погибло два работника. Один работник отошёл от своего рабочего места и при неизвестных обстоятельствах попал в работающий измельчитель для сена. Во втором случае по неизвестным причинам работница оказалась в зоне погрузки в цеху, водитель трактора, двигаясь задним ходом, наехал на неё. Спикер отметил, что работодатели не проводят обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда. А некоторые и вовсе умудряются скрывать несчастные случаи.