Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, с 28 декабря по 3 января в Казахстане зарегистрировано 57 случаев с летальным исходом от COVID-19, пять из которых в ЗКО. Самое большое количество смертельных случаев зафиксировано в Атырауской области - 18. За минувшие сутки в стране зарегистрированы 780 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 45 случаев приходится на ЗКО. Таким образом всего в стране подтверждено 162 273 случая. – На 10 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 23 138 человек, из них в стационарах находятся 5 608 человек. Состояние 277 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 53 пациента - в состоянии крайней степени тяжести, к аппарату ИВЛ подключены 44 пациента. На 8 января зарегистрировано 105 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19 и два летальных случая, - сообщили в МВК РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.