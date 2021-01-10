Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik.kg В первой половине дня выборов в Атырауской области родилось 12 детей. По словам врачей, мамы и их малыши чувствуют себя хорошо. Молодая мама Шынар Тулеушова решила назвать свою малышку в честь проходящих выборов. - В нашей семье принято давать детям особенные имена, со смыслом. Например, нашу третью дочь мы назвали Куралай, ее дедушка родился во время весеннего природного явления под названием "Куралай", так его называют аксакалы. Это когда в течение двух-трёх дней поднимается сильный ветер с проливным дождём. А сегодня у нас даже не было сомнений, наша четвертая дочка, которая родилась в день выборов, получила имя, связанное с этой важной датой для всех нас, - говорит молодая мама. К слову, Сайлау в переводе с казахского языка означает "выборы". По данным пресс-службы областного управления здравоохранения, в день выборов в Атырауской области родилось 12 младенцев - 5 мальчиков и 7 девочек.