Горожане отмечают, что с трудом передвигаются по заледеневшим дорогам и тротуарам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сильнейший гололёд образовался в Уральске С утра 10 января на городских улицах образовался настоящий каток. Люди в буквальном смысле катятся по покрытым льдом тротуарам. - Город превратился в один большой каток. Невозможно идти, один раз уже упала, пока дошла до остановки. Нигде ничем не посыпано, наши коммунальщики, видимо, опять не готовы к такому случаю. Опасно, очень опасно, - возмущается жительница города Гульсезим. Автолюбители и вовсе утверждают, что по городским улицам опасно ездить, высока вероятность аварий. - Утром кое-как выехал, жуткий гололед. В такую погоду на машине не безопасно передвигаться,  да и пешком не лучше, - говорит житель города Вячеслав. По данным управления здравоохранения ЗКО, с утра 10 января в травмпункт областной многопрофильную больницы обратились девять человек, которые пострадали из-за гололеда. В пресс-службе акима города сообщили, что уборкой снега на улицах областного центра занимаются 135 единиц техники и 320 рабочих. На специальный полигон вывезено 186 тысяч кубометров снега. - Пешеходные тротуары обрабатываются специальным материалом, - сообщили в городском акимате. К слову, на междугородней автодороге Уральск-Атырау дела обстоят не лучше. Накануне дорога была закрыта для всех видов автотранспорта, а в 4.00 проезд разрешили всем, кроме общественного транспорта. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что на трассе Уральск-Атырау произошло одно ДТП. Водитель за рулем ВАЗ-2110 не справился с рулевым управлением и врезался в стоящую впереди автомашину "Газель". Жертв, к счастью, удалось избежать. Погода на 11 января Сильнейший гололёд образовался в Уральске Погода на 11 января Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.