Такие данные на 13.00 сообщили в избирательной комиссии Западно-Казахстанской области. Явка избирателей в ЗКО составила Избирательные участки начали работать с 7.00. - На 13.00 явка избирателей в Западно-Казахстанской области составляет 47,5%, - сообщили в центральной избирательной комиссии. К слову, голосовать уральцы начали с семи часов утра. - Я сегодня пришел на свой участок, чтобы отдать голос и выразить свою гражданскую позицию. Ведь это долг каждого казахстанца. Пришел пораньше, так как сегодня воскресенье, дел очень много. Хотели с семьей на горку съездить, погода хорошая, - отметил житель города Жумагали Айтжанов. Избирательные участки закроются в 20.00. До этого времени жители области могут прийти и отдать свой голос за одну из пяти партий. Как рассказали на избирательном участке №510, всего здесь насчитываются 2687 избирателей. – Наш участок расположен по адресу: улица Оракбаева, 37 при школе №23. На данный момент (8.30 - прим. автора) проголосовали 22 человека. Наблюдатели и доверенные лица с утра зарегистрировались, - рассказала председатель избирательного участка №510 Гульсум Сатыбаева. К слову, глава региона Гали Искалиев вместе с супругой проголосовали на избирательном участке №450, который расположен в здании музыкального колледжа имени Курмангазы. Он рассказал, что в их семье право голоса, кроме них с супругой, имеет старший сын, но он живет в Нур-Султане. Его родители и все многочисленные родственники тоже обязательно сегодня будут голосовать. - Сегодня для уральцев организовали бесплатный проезд в автобусах, чтобы беспрепятственно могли добраться до избирательных участков. На участках выдают маски, соблюдаются меры безопасности. Призываю всех земляков принять участие в выборах. Сегодня очень важный день, мы выбираем депутатов всех уровней, которые в течение 5 лет будут принимать решения по ключевым направлениям развития региона и страны в целом. Конечно, погодные условия сегодня усложняют процесс, прошу всех быть осторожными, поберечься, но прийти на участки и проголосовать, - обратился Гали Искалиев. Напомним, 10 января в Казахстане проходят выборы. Граждане выбирают депутатов районных, городских и областных маслихатов. Явка избирателей в ЗКО составила Явка избирателей в ЗКО составила Явка избирателей в ЗКО составила Явка избирателей в ЗКО составила Явка избирателей в ЗКО составила Явка избирателей в ЗКО составила Явка избирателей в ЗКО составила Явка избирателей в ЗКО составила Явка избирателей в ЗКО составила Явка избирателей в ЗКО составила Явка избирателей в ЗКО составила Явка избирателей в ЗКО составила Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА    