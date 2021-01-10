Административное дело в отношении Таната Кабдуллина прекращено из-за отсутствия состава преступления, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актобе из-за нарушения санитарных норм в налоговую вызвали полицию Скриншот с видео Судебным разбирательством обернулось для руководства главного налогового ведомства Актобе нарушение санитарных норм. Возмущенные толпами и очередями горожане вызвали в налоговое управление полицию. Люди были недовольны организацией приема граждан. Всем пришедшим на руки выдавали бумажные талоны, вызова они ждали в фойе, где из-за многочисленности посетителей соблюдать социальную дистанцию было невозможно. Полицейские по заявлению одного из посетителей составили протокол, но решение не могли принять с сентября прошлого года. 8 января стало известно, что специализированный административный суд города Актобе, рассмотрев дело в отношении руководителя РГУ «Управление государственных доходов по городу Актобе» Таната Кабдуллина, решил никого не наказывать. – Согласно алгоритму, для организации рабочего процесса необходимо определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений). Приказом руководителя Управления государственных доходов по городу Актобе ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований закреплен заместитель РГУ «Управления государственных доходов по городу Актобе» Капаров, в связи с этим Танат Кабдуллин не может быть субъектом по данному правонарушению. Постановлением суда административное дело в отношении Таната Кабдуллина прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, - говорится в решении суда. Постановление суда не вступило в законную силу.  