Сегодня, 10 января, в Казахстане проходят парламентские выборы. Граждане страны выбирают депутатов нижней палаты (мажилис - прим. автора). Впервые за 16 лет они состоялись не досрочно, а в конституционные сроки – за 2 месяца до истечения срока полномочий. Одновременно в стране проходят и выборы в маслихаты (районный, городской и областной – прим. автора) всех уровней. Регистрация партий закончилась 10 декабря. Непосредственно сама предвыборная агитация проводилась с 10 декабря 2020 года до 9 января 2021 года. В выборах участвуют пять партий: Nur Otan, демократическая партия Казахстана "Ак жол", народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Адал" и народная партия Казахстана. К слову, если раньше местные выборы проходили по одномандатной системе, то есть голосовали за каждого кандидата, то теперь – по партийным спискам. По ЗКО оборудовано 505 избирательных участков, в Уральске - 110. Всего по области насчитываются более 451 тысячи избирателей и более трех тысяч наблюдателей. На всех участках строго соблюдаются санитарные требования, действует масочный режим, все избиратели у входа проходят термометрию. – Будет соблюдаться социальная дистанция, каждые три часа проводится проветривание помещений и дезобработка, - отметил председатель избирательной комиссии ЗКО Гайса Капаков.