Соревнования пройдут с 9 по 14 июля, сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта. В первый день,, пройдёт индивидуальная гонка на 20, 15, 10 километров. Спортсмены стартуют по трассе посёлка Деркул (между ПДП-1 и ПДП-2) по объездной дороге в сторону посёлка Белес. В связи с чем этот участок дороги будет закрыт с 10:30 до 15:00. Также на трассе Переметное - Большой Чаган 1пройдут командные и групповые гонки на 25 ,20, 15, 10 километров и 80, 30, 40, 60 километров, участок дороги также будет закрыт с 10:00 до 15:00.с 10:00 по 14:00 чемпионат продолжится гонкой критериум (кольцевая) на 20 километров на площади Первого президента в квадрате улиц Тауелсиздик (бывшая Московская) - Казбек би - Правдухина – улица между НИШ и Дворцом школьников. Только участников будет более 200 человек со всех областей страны. Жителей просят заранее скорректировать свой маршрут.