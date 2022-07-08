- Для предупреждения ДТП патрульные провели работу, в результате которой выявили около 270 нетрезвых водителей. Все они привлечены к административной ответственности, - отмечают правоохранители.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырау рассказали, что на дорогах города с начала года произошло 70 ДТП. В них погибли четыре человека и 71 человек пострадал. 13 аварий произошло с участием подростков, в них пострадали 13 несовершеннолетних.Чаще всего основной причиной ДТП является управление водителями в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдение правил дорожного движения.