Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят своё влияние на большей части Казахстана. Погода на 7 июля В стране ожидаются грозы, град, усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +16..+18. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
