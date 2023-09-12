12 сентября состоялась внеочередная сессия областного маслихата, во время которой депутаты утвердили перечень пилотных регионов по выбором акимов районов и планируемую дату их проведения.

Так, первые выборы акимов районов пройдут пятого ноября этого года. Жители трех районов (Таскалинского, Бокейординского и Каратобинского) смогут выбрать своего акима.

Однако не все народные избранники оказались согласны с таким решением. К примеру, общественник, депутат Мереке Габдуалиев предложил начать с выборов акима Уральска и подчеркнул, что его не устраивает работа местных исполнительных органов.

– Приведу несколько социально важных примеров. Во-первых, инватакси не в полной мере обеспечивают безопасность пассажиров, что приводит к ДТП. Во-вторых, в самом центре города в районе рынка образована многолетняя стихийная свалка, на которую я неоднократно обращал внимание. За загрязнение мест общего пользования предусмотрена ответственность, но на деле никто никого не привлекает к ответственности. В-третьих, движение городских автобусов не удовлетворительно. Многие горожане жалуются на маршрут 3К, который нарушает правила перевозки пассажиров и перевозит в маленьких автобусах людей в стоячем положении, ездит с перебоями. Хочу отметить, что и 3К и инватакси обслуживают компании "Алый парус" и "Белый парус". У меня есть подозрения, что кто-то в акимате увлекается парусным спортом, - сказал Мереке Габдуалиев.

Депутат также обратил внимание на проблему общежития по адресу Х.Чурина, 119, которое прославилось на всю страну. Тем не менее Мереке Габдуалиев согласился с решением других депутатов по поводу выборов акимов районом, но подчеркнул, что очередь непременно дойдет и акима города.

– Это вопрос нескольких месяцев, и позже мы повсеместно перейдет ко всем районам. Но мне бы хотелось, чтобы первый эксперимент мы увидели в Уральске. Считаю, что народ уже готов делать свой выбор. Люди сами сделают свой выбор. Да, возможно в первый раз ошибутся, выберут какого-нибудь коррупционера. Но в следующий раз зато будут более осознанно избирать, - заключил депутат областного маслихата.