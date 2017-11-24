Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, дорога - это самая актуальная проблема нашего региона. Однако вопрос постепенно решается и для этого требуется много времени. - В прошлом году мы отремонтировали 295 километров автомобильных дорог по области, в этом году эту планку подняли почти вдвое. На дороги в этом году было выделено 36,5 миллиардов тенге. Положительно решается вопрос инфраструктуры. Республиканские дороги находятся в удовлетворительном состоянии на 90 %. По дорогам областного и районного значения по итогам прошлого года у нас самый низкий показатель по республике - 27%, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что в этом году было выделено 10 миллиардов тенге из бюджета на дороги и мосты в городе Уральск. - Наш деповской мост просто разваливался, его снесли и сейчас строим новый, который будет в два раза шире, - пояснил аким ЗКО. Между тем, аким ЗКО пообещал отремонтировать в городе полностью улицы Курмангазы и М.Маметовой в следующем году. - В этом году улучшили качество дорог. Начали класть щебеночно-мастичный асфальт, скорость увеличили. Но все же есть над чем работать. Наши дорожники оставляют желать лучшего, судя по их отношению к работе, - пояснил аким ЗКО. - Потом еще одна проблема, это специфика региона, у нас нет щебня, завозим его с Актюбинской области. И для строительства в сроки, нам приходиться запасаться инертными материалами зимой, чтобы весной вовремя начать строительство. Тем не менее, аким ЗКО рассказал, что наши ученые разрабатывают искусственный щебень - опоку. -Уже дали маленький участок попробовать положить там искусственный щебень. Но на большие дороги участки его применять рано., потому что плотность нагрузки должна быть 1200, а плотность опоки - 700, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ.