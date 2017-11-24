Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ ответил на вопрос зрителя о разнице в благоустройстве областных центров на средства, выделяемые недропользователями на социальное развитие регионов. - Карачаганак Петролиум Оперейтинг - это наш большой проект. Соглашение о разделе продукции был подписан 20 лет назад. За это время партнерами КПО в проект было инвестировано около 22 млрд долларов США, а выплаты недропользователя в бюджет составили 26 млрд долларов. На сегодняшний день в компании работают четыре тысячи человек, а если считать рабочих подрядных организаций, то их число достигнет 30 тысяч. Ежегодно КПО б.в. выделяет 20 млн долларов на социальное развитие региона. За это время на социальную инфраструктуру было выделено в общем 320 млн. На эти средства были построены детсады, школы, дома и многое другое. Сейчас мы начали переговоры по повышению ежегодной суммы до 30 млн долларов США. В Амстердаме мы подняли вопрос об этом. Мы объяснили, для чего это нам нужно. Второй вопрос - перевезти административный персонал в Уральск. Аксай ничего не теряет, там останутся инженеры, технические работники, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ.