По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, в Уральске в настоящее время насчитывается около 200 ветхих домов, из которых 44 признаны аварийными. - Проблема решается за счет частных инвестиций. Первый дом мы уже сдали в рамках государственно-частного партнерства. Честно говоря, в начале нам не верили. Когда первый дом сдавали, я сам спрашивал у жильцов, и люди говорили, что не верили, что смогут получить новое жилье. Второй дом также начали строить, но потом произошла задержка. Сейчас пришел новый подрядчик, спасибо ему за это. В настоящее время идет строительство 10 новых домов вместо аварийных, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. По словам главы региона, государство помогает тем, что подводит инфраструктуру и благоустраивает дворы. - У нас нет возможности строить многоэтажные дома в центре города – там просто нет мест, поэтому эта программа удобна и важна всем сторонам и жителям аварийных домов и предпринимателям, которые помогут построиться в центре города, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. Напомним, в этом году было снесено семь аварийных домов в рамках государственно-частного партнерства. В 2015 году в Уральске началась реализация программы государственно-частного партнерства в сфере сноса аварийного и ветхого жилья. Сейчас идет строительство четырех домов. Работы выполняются согласно графику. На время строительства жильцы ветхих переселяются во временное жилье, которое предоставляется акиматом и самим застройщиком. В следующем году планируется снос еще 8 аварийных домов. А в этом году 86 семей из снесенных домов бесплатно получат квартиры в новых домах. В сентябре нынешнего года был сдан первый объект - 90-квартирный дом по улице Деповской. Тогда жителей девятиэтажного дома по улице Деповская поздравил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, который осмотрел квартиры, построенные подрядной организацией «Болашак Т». - Сегодня в эксплуатацию сданы два девятиэтажных дома, это все благодаря программе президента - «Нурлы Жер». По ней мы построим 14 многоэтажных домов в 8 районах области. По итогам будут сданы 1600 квартир, столько же семей получат новое жилье, туда входят очередники и вкладчики Жилстройсбербанка, - отметил аким ЗКО.