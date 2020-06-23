Первый поток выпускников сдают тестирование в здании ЗКАТУ имени Жангир хана. С раннего утра у входа в вуз начали собираться абитуриенты. Если в предыдущие годы для родителей организовывали место для ожидания с мониторами, то в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, мам и пап попросили не ждать своих детей. Родители привозили детей и тут же уезжали. Лишь некоторые оставались у ворот дожидаться детей. – Сегодня очень ответственный день, моя дочь сдает один из самых важных экзаменов в своей жизни. Волновались, конечно, ночью не спали. Но я старалась волнение не показывать. Будем надеяться, что с помощью своих знаний она сможет набрать хорошие баллы. Планируем поступить в медицинский, - говорит мама выпускницы Сандугаш. У входа в здание выпускников тщательно проверяли не только на наличие телефонов и шпаргалок, но и состояние здоровья. Охранники у ворот строго следили за тем, чтобы абитуриенты соблюдали дистанцию. Во дворе они становились на специальные разметки. Тут же можно было сдать телефоны и другие ценные вещи. Далее медики мерили им температуру тела с помощью дистанционных тепловизоров. Прямо у входа в здание установлен дезинфицирующий тоннель, проходя через который специальным раствором обеззараживались одежда, волосы и личные вещи. Выйдя из тоннеля выпускник вступал на дезинфицирующий коврик, который обеззараживает обувь. Только после этого абитуриенты допускаются в аудитории. Как рассказал директор центра формирования студенческого контингента и карьеры Биржан Нургалиев, в первый день в здании ЗКАТУ имени Жангир хана тестирование проходят 155 выпускника городских школ. Абитуриенты будут размещены в шести аудиториях, а сидеть дети будут в шахматном порядке. – В предыдущие годы в одной аудитории мы могли разместить до 150 детей. Сейчас особое внимание мы уделяем соблюдению санитарных требований. Кроме этого, дети проходят через металлоискатели. У входа обязательно выдаются новые маски. Там же проводится процедура распознавания лица, чтобы исключить вероятность подмены экзаменуемого. Если у кого-то будет повышенная температура, то выпускник может прийти и сдать ЕНТ в другой день в период с 20 июня по 5 июля. Родители могут наблюдать за детьми в режиме онлайн. Во время тестирования дежурят представители министерства образования и науки РК, медики, сотрудники полиции, пожарной службы и коммунальных служб, - рассказал Биржан Нургалиев. Стоит отметить, что во время тестирования в здании также дежурят 29 представителей специальной мониторинговой группы. В ее состав вошли сотрудники антикоррупционной службы, управления образования и общественники. С помощью онлайн-трансляции они также следят за порядком в аудиториях. Однако допуска в помещения, где проводится тестирование, у них нет. Всего за восемь дней в здании вуза будут сдавать ЕНТ 1207 выпускников, среди которых 406 абитуриентов из Таскалинского и Теректинского районов. Тестирование длится четыре часа, результаты будут известны уже сегодня после обеда.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.