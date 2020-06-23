Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, с наступлением летнего периода участились случаи пропажи детей, находящихся без контроля родителей на улицах и во дворах. - 21 июня в 11 микрорайоне пропал 5-летний мальчик, который вышел во двор поиграть. Мать спустя 5 часов вышла искать ребенка и не нашла, затем женщина обратилась в полицию. Как оказалось позже ее сын играл с ребенком в соседней квартире на 4 этаже, мальчика удалось найти, когда тот снова вышел во двор, - рассказали в полиции. Во втором случае 21 июня пропал 9-летний мальчик. Ребенок воспитывается в неполной семье. Мальчик вышел в 12.00 из дома по улице Олега Кошевого во двор покататься на велосипеде, и не сказав никому уехал к тете, которая живет в дачном массиве АЗХС. Мать ребенка стала искать его через 5 часов и обратилась в полицию в 18.00, ребенок был найден полицейскими в 21.00 у родственницы. - Из-за отсутствия родительского контроля дети часто становятся жертвами ДТП, попадают в различные несчастные случаи. В летнее время часто пропадают дети, которые находятся без присмотра, живут в неполных семьях, и чьим воспитанием родители не занимаются. К примеру в одном случае ребенок вышел во двор погулять в 12 часов дня, а мать стала искать его только через 5 часов и обратились с заявлением о пропаже ребенка в полицию. Оказалось, что он уехал в дачный массив к своей тете и был найден полицейскими поздно вечером. Бесконтрольность со стороны родителей зачастую становится причиной несчастных случаев с участием детей, как на водоемах, так и на дорогах. Так только в этом месяце на водоемах области утонуло двое детей. С начала года с участием детей произошло 27 ДТП, где 29 детей получили различные телесные повреждения, - говорит начальник ДП Атыгай Арыстанов. Полицейские просят родителей не оставлять детей без присмотра, научить детей простым правилам поведения на дорогах и на водоемах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.