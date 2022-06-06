Институт комплексных социальных исследований во время онлайн-марафона на государственных каналах озвучил результаты опроса на выходе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Может жизнь станет лучше»: уральцы голосуют на референдуме По данным «СОЦИС-Астана», «за» проголосовало 76.7% опрошенных, «против» - 23.3%. Явка составила 67.5% Опрос они проводили на 315 участках среди 350 тысяч участвующих в голосовании казахстанцев.

Экзитпол — используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого на выходе из избирательных участков после голосования.

В Казахстане прошёл республиканский референдум. Участки открылись в 7:00 и работали до 20:00. Голосовать было разрешено гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста. Референдум официально считается состоявшимся, так как на участки пришло больше половины казахстанцев с правом голоса.